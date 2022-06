Vrachtwagen te water bij botsing met bestelbusje in Nieuwesluis

Weer extreme drukte op Schiphol: ook in Eindhoven en Düsseldorf lange rijen en klagende reizigers

Het is zondag weer extreem druk op Schiphol. Tot ver buiten de luchthaven staan lange rijen met passagiers. Wie hoopt de drukte op Schiphol te ontlopen, komt overigens bedrogen uit. Want ook op de regionale luchthaven is het drukte troef.

26 juni