Vrouw denkt via Facebook spullen verkopen, maar wordt beroofd

Rond 16.30 uur arriveerden de vermeende koper met een andere man in de Anemoonstraat in Hoogkarspel. Daar bekeken ze de eigendommen om er vervolgens vandoor te gaan zonder te betalen. Nadat de vrouw de politie alarmeerde werden de berovers gezocht. Zij werden uiteindelijk aangehouden in Enkhuizen in aanwezigheid van een andere man. Hij is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Het drietal is meegenomen naar het bureau.