Vrouw doet aangifte tegen masturberende man in trein

Politie onderzoekt seksuele uitbuiting van twee Oekraïense vrouwen in Den Haag

De politie doet onderzoek naar seksuele uitbuiting van twee Oekraïense vrouwen in Den Haag. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad in Amsterdam. De vrouwen verbleven eerder in een opvanglocatie in Amstelveen. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar aanranding van een Oekraïense vrouw in een woning in Amsterdam.

8 juni