Vrouw met kind door brandweer uit dakgoot gered bij brand in Haarlem

Dat meldt Noord-Hollands Dagblad. De brandweer kreeg rond 22.20 uur meerdere meldingen van een woningbrand aan de Schoterweg. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat meerdere mensen zich op eigen kracht uit brandende pand in veiligheid hadden weten te brengen. Een vrouw en een kind konden niet meer via de trap naar buiten en zijn in de dakgoot gaan staan. De toegesnelde brandweer heeft met een ladderwagen veilig naar beneden kunnen halen.