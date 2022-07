Vrouw neemt stuur over na onwelwording partner in Oostzaan

Nieuws Onderzoek: granuliet gebruikt voor verbreding A9 voldoet aan eisen

De partij granuliet die is gebruikt bij de verbreding van de A9 bij Amstelveen ‘voldoet aan de eisen’ en is ‘niet verontreinigd’ met pfas. Dat blijkt uit onderzoek waar Amstelveen begin dit jaar om had gevraagd. Wethouder Egbert Raat noemde het spul ‘niet onomstreden’.

6 juli