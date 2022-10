Vrouw omgekomen door woningbrand in Amsterdam, twintig omliggende woningen ontruimd

Aandelen­beurs Amsterdam veert daags na forse verliezen weer op

De aandelenbeurs van Amsterdam is vrijdag met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan. De AEX herstelde net als graadmeters elders in Europa iets van de forse verliezen op donderdag. Die verkoopgolf was ingegeven door de angst voor een recessie als gevolg van de forse renteverhogingen. In Frankfurt hadden sportkledingmerken Puma en Adidas het zwaar na tegenvallende resultaten van hun Amerikaanse concurrent Nike.

