Weer ongeluk op befaamde kruising Hillegom

Politie vindt 601 kilo illegaal vuurwerk in Amsterdam­se loods, verdachte aangehou­den

In een loods in Amsterdam-West heeft de politie woensdag 601 kilo illegaal vuurwerk gevonden. ,,Levensgevaarlijk”, aldus de politie. ,,Je wil je niet voorstellen wat er had kunnen gebeuren als dit vuurwerk, waaronder cakeboxen en een grote hoeveelheid cobra’s, was ontploft.”

16 november