Werkstraf voor Heemskerker die tweet stuurde over galg voor De Jonge

De politierechter heeft vandaag een werkstraf van 180 uur opgelegd aan een 38-jarige man uit Heemskerk voor het versturen van een bedreigend Twitterbericht bij een foto van een galg, gericht aan toenmalig coronaminister Hugo de Jonge. De man stond in de rechtbank in Amsterdam terecht voor bedreiging met de dood.

De galg was te zien tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid op 3 oktober in Amsterdam. Een van de betogers had deze bij zich. De man uit Heemskerk bekende dat hij een foto van de galg heeft gemaakt, die hij vervolgens op Twitter heeft geplaatst met de tekst: ‘De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo! #QRankzinnig #3oktoberAmsterdam’.

Danny van L. had niet de bedoeling De Jonge te bedreigen, legde hij uit. De tweet was volgens hem bedoeld als boodschap om de minister duidelijk te maken dat diens coronabeleid leidde tot polarisatie in de maatschappij. Hij was naar eigen zeggen geshockeerd door de aanwezigheid van de galg op de Dam. ,,Daarom schreef ik er ‘#QRankzinnig’ bij. Ik zag later dat er veel reacties waren. Mensen zagen die tweet als bedreiging en toen heb ik hem verwijderd”, vertelde Van L. de rechter. Hij heeft De Jonge een excuusbrief gestuurd en kreeg een brief terug.

De officier van justitie had een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist. Bedreigingen raken mensen en dus ook bewindspersonen, zei ze. ,,Het heeft invloed op hun functioneren. Hun leven verandert en wordt beperkt.” De officier noemde de tweet ‘onmiskenbaar bedreigend van karakter’. ,,Deze tekst laat niets aan de verbeelding over”, zei ook de rechter. ,,Er zijn andere manieren om je onvrede duidelijk te maken.”

Andere bedreiger moet de cel in

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde vandaag een andere bedreiger van De Jonge. Deze 52-jarige man stuurde vorig jaar over een periode van twee maanden in totaal zeventien e-mails naar de toenmalige bewindsman, met steeds dreigender teksten, uit woede over de coronamaatregelen. In de mails noemde de man ook de namen van de vrouw en kinderen van De Jonge. Die heeft in zijn aangifte te kennen gegeven dat hij zich ernstig bedreigd heeft gevoeld.

,,Volstrekt ongeoorloofd”, oordeelde de rechtbank. Zij legde de man acht weken cel op, waarvan zes weken voorwaardelijk, naast een werkstraf van 200 uur. Ook deze man heeft De Jonge een excuusbrief gestuurd. De rechtbank heeft bepaald dat hij in behandeling moet gaan voor gedragsverandering.