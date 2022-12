Wethouder Landsmeer had belang bij advies voor woningbouw

Het stuk grond waar het om gaat ligt tussen de ringweg A10 en de Nieuwe Gouw dat langs de grens met Amsterdam-Noord. De wethouder is eigenaar van een hobbystal in het gebied met 1,5 hectare grond (15.000 vierkante meter). Onlangs vroeg de provincie of Landsmeer gebieden geschikt acht om woningen te bouwen en waar toestemming van de provincie voor nodig is. De gemeente diende, onder leiding van Breij, een zienswijze in bij de provincie voor vijf gebieden waardoor woningbouw daar in de toekomst mogelijk wordt. Onder deze gebieden is ook de grond waar de hobbystal van Breij zich bevindt.

Risicoanalyse

De wethouder, die Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille heeft namens de partij Lokaal Landsmeer, ging daarmee tegen een advies in een rapport van bureau Berenschot in. Dit rapport werd al voor de aanstelling van de wethouders opgesteld. Berenschot adviseerde in zijn ‘risicoanalyse integriteit wethouders’ dat de wethouder niet deel zou moeten nemen aan de beraadslaging en besluitvorming bij ontwikkelingen rondom het stuk grond dat ze bezit.

‘Het verdient aanbeveling dat zij op geen enkele manier direct dan wel indirect betrokken raakt bij gemeentelijke ontwikkelingen in de omgeving van haar stal of grond,’ schreef Berenschot. Het bureau adviseerde om in zo’n geval het over te laten aan haar ambtenaren of een collega-wethouder.

Eerder ter sprake

Het is niet de eerste keer dat het stuk grond tijdens de politieke carrière van Breij ter sprake komt. In mei 2020, toen Breij gemeenteraadslid voor de VVD was in het dorp, stemde de raad over een in te leveren zienswijze voor het gebied bij de provincie, omdat die toen ook al de vraag had neergelegd of er gebieden in Landsmeer eventueel rijp waren voor woningbouw. Na veel discussie besloot Breij toen niet mee te debatteren, maar wel mee te stemmen.

Volledig scherm De betreffende omgeving. © Google Maps