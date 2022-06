Wielrenner ernstig gewond bij aanrijding door lesauto in Wervershoof

'Hoog­ovenske­let' blijkt een vrouw en is jonger dan gedacht

Het zogenoemde ‘Hoogovenskelet’ dat in de jaren ‘60 op het terrein van de Hoogovens werd gevonden, blijkt na nieuw onderzoek vrijwel zeker afkomstig te zijn van een vrouw. Eerder werd gedacht dat het een geraamte van een man was. Het overschot is ook wat jonger dan gedacht. De datering is met nieuwe technieken nu bepaald op 174 tot 19 voor Christus in plaats van 508 tot 171 voordat de jaartelling begon. Dat meldt Archeologiemuseum Huis van Hilde van de provincie Noord-Holland.

