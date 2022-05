Wildkamperen in Haarlem: hier mag je je tentje opzetten (en hier niet)

Om kort en krachtig te zijn: nee. Slapen in de natuur valt onder wildkamperen en dat mag niet in Nederland. Ook niet als je een tentje opslaat. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Haarlem staat dat het verboden is om buiten aangegeven terreinen te kamperen. Ga je toch illegaal wildkamperen? Dan riskeer je een boete van 150 euro.

Paalkamperen in Nederland

Kun je dan helemaal niet meer wildkamperen in de natuur? Toch wel! Er zijn verschillende paalkampeerplekken in Nederland. Een paalkampeerplek is een plek waar je legaal mag wildkamperen, binnen tien meter van een daarvoor aangewezen paal. Voorheen had Staatsbosbeheer verschillende van deze locaties, maar sinds 1 juni 2020 zijn deze ontmanteld. Toch zijn er nog paalkampeerplaatsen te vinden, opgezet door andere organisaties. De dichtstbijzijnde locatie vanuit Haarlem is nog steeds best wel ver weg: in Brandwijk, in Zuid-Holland.

Kamperen in Haarlem

Vind je Brandwijk te ver weg, of wil je toch wat meer comfort op je kampeerplek? Dan kun je natuurlijk ook gewoon kamperen en je tentje op een camping in de buurt van Haarlem opzetten. In deze lijst vind je alle campings bij ons in de buurt. Niet ver weg, maar je bent er toch even lekker uit!

