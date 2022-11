Woonunits voor 110 statushouders naast IKEA in Haarlem: ‘Beginnen met opbouwen van hun leven’

De Brabantse gemeente Bladel laat weten de noodopvang voor 115 asielzoekers in het dorp Hapert eind november te sluiten. Volgens burgemeester Remco Bosma was de opvang in gemeenschapshuis Den Tref alleen een tijdelijke oplossing. De 115 asielzoekers worden vanaf 30 november zeker twee maanden opgevangen in Someren, waar 450 mensen in totaal zullen worden opgevangen.