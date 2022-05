XL test- en vaccinatielocatie bij Schiphol sluit deuren

Museum van de Geest in Haarlem wint Europese museum­prijs

Het Museum van de Geest in Haarlem heeft de prestigieuze European Museum of the Year Award gewonnen. De prijs werd zaterdagavond uitgereikt in de stad Tartu, in Estland. Het museum krijgt de prijs omdat het ‘de natuur van de menselijke geest op een uniek innovatieve manier’ verkent, aldus het juryrapport.

9 mei