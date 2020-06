Zeehond in haven Den Helder heeft een pup gekregen en dat is uniek

indebuurt Haarlem Haarlemse scholieren organise­ren Black Lives Mat­ter-pro­test

17 juni Op 25 mei 2020 kwam George Floyd door politiegeweld om het leven. Deze gebeurtenis was in veel landen de aanleiding om in actie te komen tegen racisme wereldwijd. Veel Nederlandse steden zijn ons al voorgegaan, maar nu wordt ook in Haarlem een Black Lives Matter-protest georganiseerd, en wel op woensdag 17 juni.