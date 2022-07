Zeehond op Texel bevrijd van vislijn met zes haken

De lijn waarvan zes haken in de huid van de zeehond zaten, was het type dat gebruikt wordt om recreatief op makreel te vissen. Ecomare legt op haar website uit: “Soms gaan (stukken van) dit soort lijnen verloren. Net als de zogenaamde spooknetten kunnen ze enorm veel leed veroorzaken.”

Het was niet de eerste keer dat de zeehond in kwestie dit meemaakte, want volgens Ecomare had het een litteken in zijn nek. Het lukte de twee dierverzorgers met hulp van de bemanning van de KNRM om de haken en de lijn te verwijderen. Ze hebben het dier ter plekke weer vrijgelaten.