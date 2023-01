Zes dagen minder treinen rond Haarlem wegens werkzaamheden

Veldrijd­ster Betsema zonder concurren­tie naar zege in Zonnebeke: ‘Het is fijn om weer eens te winnen’

Veldrijdster Denise Betsema heeft de Exact Cross van Zonnebeke gewonnen. Het was haar tweede overwinning van het seizoen. De meeste toppers lieten de wedstrijd, die ook bekend staat als de Kasteelcross, schieten. Zondag is in het Spaanse Benidorm een veldrit om de wereldbeker.

21 januari