Zes jaar cel en tbs met dwang voor 'gruwelmoord' Den Helder

De rechtbank in Alkmaar heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 65-jarige Ebamüslüm S. uit Den Helder. Volgens de rechtbank staat vast dat hij nu ruim twee jaar geleden zijn levensgezellin op gruwelijke wijze van het leven heeft beroofd.

De uitspraak was gelijk aan de eis van de officier van justitie drie weken geleden.

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van zaterdag 5 september 2020 gedood. Bij sectie bleek dat ze 29 maal was gestoken. Daarnaast vertoonde haar lichaam zestien snijwonden, en schedel-, aangezichts- en botbreuken. De diepste steekwond was 23 centimeter. De vrouw werd liggend op haar buik en in een grote plas bloed gevonden door haar zoon, toen deze ‘s ochtends uit bed kwam.

Deskundigen hebben vastgesteld dat S. door verschillende stoornissen sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij is achterdochtig, snel gekrenkt en lijdt aan waanideeën. Deze wanen hebben vermoedelijk geleid tot het fatale steekincident, aldus de rechtbank. S. was ervan overtuigd dat zijn partner vreemdging.

S. heeft bij de politie tegenstrijdig verklaard en gesuggereerd dat hij spijt heeft, echter zonder een harde bekentenis af te leggen. Bij de rechtbank liet hij drie weken geleden eerst optekenen zich niets meer te kunnen herinneren. “Het zou kunnen dat ik haar heb gestoken, ik weet het niet”, zei hij. Later op de dag verklaarde hij: “Dat dit haar is gebeurd, daar heb ik spijt van.” Volgens hem werd “alles zwart” nadat het slachtoffer hem had gezegd aangifte tegen hem te doen omdat hij hun gezamenlijke dochter zou hebben verkracht.

Zij zei drie weken geleden in de rechtszaal tegen haar vader dat hij haar leven kapot heeft gemaakt. “Maar ik ben bezig mijn achternaam te veranderen. Over een tijdje ben je uit mijn hoofd. Dan ben je niks meer, behalve een slechte droom die ik heb gehad.” De zoon van de vrouw - korte tijd nog aangemerkt als verdachte - vreesde vooral dat S. hem als dader zou aanwijzen. Volgens zowel de dochter als haar stiefbroer was de relatie van haar moeder en S. er een van ruzies en geweld.

S. moet hen tezamen bijna 80.000 euro schadevergoeding betalen.