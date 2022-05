Zeven aanhoudingen en drie gewonden na geweld tijdens ruzie in Velsen-Noord

Aboukhlal schiet AZ in slotfase naar finale play-offs om Europees voetbal

Als eerste ploeg heeft AZ zich weten te plaatsen voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. In Alkmaar werd de 3-2 nederlaag in Friesland goed gemaakt door een 2-0 overwinning die in de slotfase tot stand kwam. AZ heeft nu nog een kans om het tegenvallende seizoen op een waardige manier af te sluiten.

22 mei