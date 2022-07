Zwemmer overleden in zee bij Texel

De zwemmer raakte even voor 14.00 uur vermist. De reddingsbrigade en de kustwacht rukten meteen uit met boten. Ook een Kustwachtvliegtuig en de traumahelikopter zijn ingezet. Na korte tijd werd de zwemmer gevonden. Volgens de reddingsbrigade is hij mogelijk in zee in een mui terechtgekomen. Een mui is een ruimte voor de kust tussen twee zandbanken in, waarin een sterke stroming staat.