Afval bestaat niet volgens deze Steenbergse: ‘Laten we ermee knutselen’

met poll en video Maakt Marcel écht kans op schadever­goe­ding na carnavals­stunt? ‘Gebruik gewoon je boerenver­stand’

Marcel Hogenberg uit Meppel eist dat carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen zijn reiskosten vergoedt, nadat hij in een carnavalsgrap was getrapt. Maakt hij enige kans? We vroegen het aan deskundigen. ,,Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het vaak ook.’’

4 februari