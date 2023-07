Drentse oppositie vreest dat coalitie 'slui­merknop' indrukt

Het akkoord op hoofdlijnen dat BBB, PvdA, VVD en CDA in Drenthe hebben gesloten, roept bij de oppositiepartijen veel vragen op over de invulling. ,,Een coalitieakkoord moet richting geven en houvast. Belangrijke keuzes worden niet gemaakt. Het is alsof de sluimerknop is ingedrukt”, stelde ChristenUnie-voorvrouw Bernadette van den Berg woensdag in het Drents parlement.