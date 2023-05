Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in de gemeente Noordenveld

Update Twee verdachten in onderzoek internatio­na­le drugshan­del opgepakt in Emmen

Twee mannen van 25 en 40 jaar oud uit Emmen zijn maandag opgepakt in een onderzoek naar internationale handel in drugs. De 40-jarige man zou betrokken zijn geweest bij transporten van grote hoeveelheden cocaïne vanuit vooral Zuid-Amerika naar Nederland. Die drugs werden vanuit Nederland verdeeld over de rest van Europa. Waar de 25-jarige man van wordt verdacht is niet bekendgemaakt door de politie.