Dit is hoeveel mensen in Noordenveld naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

Archeolo­gen stuiten op honderden jaren oude waterput op Groningse Waagplein

Archeologen zijn bij graafwerkzaamheden op het Waagplein in Groningen gestuit op de overblijfselen van een oude waterput. Van wanneer de put dateert is onbekend, maar het is zeker honderden jaren oud want de put stond al op een kaart uit 1643.