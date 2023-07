Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Noordenveld vandaag

met video + update Na uren wachten op station Meppel rijden de treinen naar Zwolle weer: ‘Wordt een half dagje Utrecht’

Als rond twaalven de eerste geluiden komen dat er een trein in aantocht is, dromt de mensenmassa in Meppel samen op perron 2. Zodra het bekende ‘beste reizigers’ uit de omroepinstallatie klinkt, verstomt het geroezemoes abrupt. Veel gestrande mensen hebben dan al alternatief vervoer geregeld.