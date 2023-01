Griekse rechtszaak tegen Nederlandse hulpverlener begonnen: ‘Dit proces zie ik als één grote klucht’

Op het Griekse eiland Lesbos is vandaag de rechtszaak tegen de Nederlandse reddingswerker Pieter Wittenberg uit Peest en 23 andere verdachten begonnen. Zij worden verdacht van onder meer mensensmokkel, spionage en het onthullen van staatsgeheimen. Zelf zeggen ze mensenlevens te hebben gered door vluchtelingen uit zee te halen. Wittenberg (75) is in de rechtbank aanwezig.

De rechtszaak draait om de periode 2016-2017. Veel vluchtelingen kwamen toen in gammele rubberbootjes naar het Griekse eiland Lesbos. Wittenberg, ex-bankier en ervaren zeezeiler, wilde ze helpen met zijn ervaring als schipper. Hij was als vrijwilliger verbonden aan de hulporganisatie Emergency Response Centre International (ERCI).

Hervatting proces

De eerste zittingsdag stond in het teken van bezwaren van de advocaten van de 24 reddingswerkers over het proces en andere procedurele kwesties. Vrijdag wordt daar verder mee gegaan. ,,De advocaten vragen om een totale nietigverklaring van de dagvaarding”, laat een woordvoerder namens Wittenberg weten. Hoe het proces verder zal verlopen, en hoe lang het gaat duren, is nog onduidelijk.

In november 2021 zou de rechter eigenlijk al uitspraak doen in de zaak die door de Griekse overheid tegen Wittenberg en de andere 23 andere hulpverleners is aangespannen. Op het allerlaatste moment werd toen besloten dat de zaak naar een hogere rechtbank moest worden verwezen. Wittenberg mocht dat proces afwachten in Nederland. Omdat vandaag de rechtszaak wordt hervat, is hij sinds vrijdag terug op Lesbos.

,,Ik ben er zelf rustig onder, dit proces zie ik als één grote klucht. Maar ik vind het vreselijk voor mijn familie, ze zijn bang dat ik word opgesloten en voorlopig niet vrijkom. Dat verteert me. Vergeet niet dat deze rechtszaak zich al bijna vijf jaar voortsleept. Ze blijven maar uitstellen. Justitie heeft de bewijslast niet rond en er is gedoe met een tolk die voor mij kan vertalen. Ik kan een paar woordjes Grieks, maar juridisch taalgebruik kan ik echt niet volgen. We hebben tot nu toe niet het signaal gekregen dat er een tolk voor dinsdag is geregeld. Als ik mijn eigen zaak inhoudelijk niet kan volgen, is er sprake van een oneerlijk proces’’, zegt Wittenberg.

Hij probeert ondertussen zelf een vertaler te regelen, tot nu toe zonder resultaat. Wittenberg diende een verzoek voor een tolk in bij de Nederlandse ambassade, maar kreeg nul op rekest. ,,Ze zeggen dat ze geen lijst met tolken hebben. Vind ik vreemd. Ik neem aan dat onze overheid tijdens het recente staatsbezoek van Willem-Alexander aan Griekenland wel een vertaler kon vinden.’’

Er lopen twee verschillende procedures, een rond kleinere vergrijpen - die zaak is nu begonnen - en een proces over de grotere verdenkingen zoals mensensmokkel. Dat onderzoek loopt nog.

Mogelijk celstraffen van meerdere jaren

Wittenberg en de andere hulpverleners riskeren boetes en celstraffen van meerdere jaren. Een van de verdachten is de 28-jarige Sarah Mardini uit Syrië, die samen met de Duits-Ierse duiker Seán Binder mensen uit zee heeft gered. De twee werden in 2018 aangehouden en zaten ruim honderd dagen vast. In die periode werkte Wittenberg als schipper op een reddingsboot. Over Mardini en haar zus gaat de vorig jaar verschenen film The Swimmers.

Onder meer Amnesty International maakt zich al jaren hard voor de verdachten en heeft de Griekse autoriteiten - ook dinsdag opnieuw weer - opgeroepen de rechtszaak in te trekken. Volgens een woordvoerder is er sprake van ‘het criminaliseren van solidariteit’. Human Rights Watch sprak eerder van een 'politiek gemotiveerd’ proces dat is bedoeld om andere hulpverleners te intimideren.