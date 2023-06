Lekker weer in Noordenveld vandaag

Drents landschap Van Gogh bij uitzonde­ring voor publiek te zien

In het Drents Museum in Assen wordt binnenkort een aquarel van de hand van Vincent van Gogh getoond die al meer dan veertig jaar in een Canadese particuliere collectie zit en al die tijd niet voor derden te zien is geweest. Het landschapje maakt deel uit van de komende expo Op reis met Vincent - Van Gogh in Drenthe. Die begint op 11 september.