Vandaag helder weer in Noordenveld

Voetbal­ster Miedema opent fonds om meisjes- en vrouwen­voet­bal te ondersteu­nen

Voetbalster Vivianne Miedema heeft in samenwerking met Thuisbezorgd.nl een fonds geopend om meisjes- en vrouwenvoetbal te ondersteunen. De topscorer van Oranje, die het WK mist door een blessure, is ambassadeur geworden van Feed the Game. Met dat fonds kunnen vrouwenvoetbalteams in heel het land worden ondersteund bij het realiseren van hun sportieve ambities.