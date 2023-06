94-jarige vrouw uit Emmeloord diep in de nacht ruw beroofd van dierbare ring: 28-jarige man aangehouden

Judith Cyrus brengt het verhaal van slavernij dichterbij door te koken, ook in Zwolle

Judith Cyrus geeft vrijdag in de Zwolse Stadkamer een kijkje in de Surinaamse keuken. Door te koken, vertelt zij het verhaal van de slavernij. Ze schreef het kookboek Paramaribo en heeft een lunchroom in Amsterdam.