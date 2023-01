Andela Techniek & Innovatie uit Nagele wint ondernemersprijs 2022, Admi Account beste leerbedrijf

Beschonken Lelystede­ling gaat toch de weg op, maar treft alerte politie

De politie in Lelystad heeft het afgelopen weekend een 38-jarige Lelystedeling van de weg gehaald die veel te diep in het glaasje had gekeken. Hij had meer dan vier keer zoveel alcohol in zijn bloed dan als autobestuurder is toegestaan.

