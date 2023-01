Auto vol vuurwerk ramt politiewagen na wilde achtervolging in Noordoostpolder: bestuurder vlucht

Ens is klaar met ‘onveilige’ zebrapaden: ‘Wandelwa­gen werd me uit de handen gereden’

Wat kunnen we nog doen om de oversteken in de Baan in Ens veiliger te maken? Met deze oproep gooit wijkagent Mervin Wigbels de knuppel in het hoenderhok, nadat een vrouw gewond raakte bij een aanrijding. Dorpsbewoners maken zich al veel langer zorgen: ,,Het is wachten tot het echt goed misgaat.’’

