Rapper Sticks uit Zwolle laat andere kant van zichzelf zien: ‘Dit is de tijd om het naar buiten te brengen’

Junte Uiterwijk maakte naam als rapper, maar na zijn audiovisuele expositie ONRUST in de Fundatie (2019) presenteert hij zich nu als schilder. Sticks is een van de opvallende deelnemers aan de internationale Hanzejaarexpositie in de Koelwaterhal op Harculo.