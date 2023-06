Bizarre wedstrijd brengt FC Kraggenburg in finale van de nacompetitie: ‘Zijn wel wat gekkigheid gewend’

met video Deze jonge muzikanten ontmoeten hun voorbeeld Bökkers op Dauwpop: ‘Jullie lopen tien stappen voor’

De broertjes Joep (15), Mees (13) en Sjors (11) van Weeghel en Wout Schoemaker (16) uit Zwolle hebben een meet & greet gehad met de band Bökkers op het festival Dauwpop in Haarle. ,,Hartstikke mooi was het! We mochten helemaal vooraan staan.” De jongens stuurden de winnende video op waarin ze Annie uut de Bochte meespeelden naar aanleiding van een oproep van De Stentor.