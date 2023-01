Brandweer in Flevoland beleeft drukke maar beheersbare jaarwisseling: ‘Geen grote incidenten’

Plek voor 300 woningen in nieuwbouw­wijk met ‘dorps karakter’ De Bakkerij in IJsselmui­den

Nieuwbouwwijk De Bakkerij in IJsselmuiden, met plek voor 303 woningen, moet een dorps-landelijk karakter krijgen. Dat is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan dat vanaf deze week te bekijken is. Omwonenden en belanghebbenden kunnen daarop een zienswijze indienen bij de gemeente Kampen.

28 december