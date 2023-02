Cannabisteler in Emmeloord geeft zeldzame blik achter de schermen: ‘Eén woord is hier taboe’

Provincies gaan wolvenscha­de aan waakhonden vergoeden, ook vergoeding voor aanval goudjak­hals

Veehouders kunnen vanaf deze maand een vergoeding krijgen voor een kuddebeschermingshond die door een wolf wordt gedood of verwond. Tot nu toe viel deze schade buiten de regeling die provincies sinds 2019 hanteren voor het vergoeden van wolvenschade. BIJ12, de organisatie die onder meer wolvenschade voor de provincies afhandelt, heeft de richtlijnen voor de schadevergoeding enigszins versoepeld in afwachting van het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan dat in de maak is.

3 februari