Damtalent Matheo (14) uit Emmeloord gaat grootmeesters niet uit de weg: ‘ik kijk er juist naar uit’

Politie richt tasers op man in onderbroek met mes na steekinci­dent Lelystad

Een man, gekleed in enkel een onderbroek, dook plotseling op met een mes in zijn hand toen de politie vrijdagochtend een steekincident in een woning in Lelystad onderzocht. De aanwezige agenten richtten enkele taserwapens op hem, en hebben hem vervolgens in de boeien geslagen.