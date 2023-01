De wonderlijke voetbalcarrière van Robin Veldman uit Marknesse: ‘Papa, waarom wil iedereen met je op de foto?’

Vuurwerk komt in cabrio terecht: auto in achtertuin Emmeloord brandt volledig uit

Een cabrio in een achtertuin aan de Stieltjesstraat in Emmeloord is vannacht volledig uitgebrand. De politie ter plaatse meldt dat er waarschijnlijk vuurwerk in de auto terecht is gekomen. De auto stond al langere tijd achter de schutting geparkeerd.

2 januari