Detailhandel voert actie op Emmeloordse markt voor verlaging btw groente en fruit: ‘De politiek moet haar belofte nakomen’

MET VIDEO Binnenkij­ken: het koninklij­ke jacht van oud-koningin Juliana vaart door de grachten in Zwolle

Royaal varen over het Zwarte Water van Zwolle in de boot van voormalig koningin Juliana. Zo’n dertig passagiers stappen donderdagmiddag aan boord. Het koninklijke jacht de Piet Hein ligt twee dagen in de Prinses Margriet Haven in Zwolle. Belangstellenden mogen meevaren en zich verwonderen over de koninklijke vertrekken.