Discriminatie meldpunt in bibliotheek Emmeloord

Vitens: er is niet genoeg drinkwater voor alle in Twente te bouwen huizen

Vitens beschikt over onvoldoende bronnen om alle de 14.000 huizen die tot 2030 in Twente moeten worden gebouwd te voorzien van drinkwater. Ondanks deze zorgelijke boodschap zijn gemeenten, noch provincie in rep en roer en desondanks gaan de bouwplannen niet van tafel. Hoe kan dat?