Dit is de auto die de politie zoekt nadat jongen (13) in de Noordoostpolder van zijn fiets werd getrokken

Ondanks jarenlange strijd van buren ligt zonnepark Dalfsen in het verschiet: ‘Houden vol tot het eind’

Hun verzet tegen de komst van het zonnepark in Dalfsen leek geslaagd. Totdat de rechter vorige zomer de zijde van het bedrijf koos. Hierna kregen de plannen voor het eerst groen licht. Het onderwerp staat maandag weer op de agenda in de gemeenteraad. Buurtvereniging Marshoek Stroomt blijft tot het allerlaatste moment hoop koesteren. ,,Dit gebied is niet geschikt voor al die panelen.”