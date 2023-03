Dit is hoeveel mensen in Noordoostpolder naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

basketbal Landstede Hammers weet banvloek op bekerfina­le niet te doorbreken: ‘Dit zal nog wel even pijn doen’

De bekerfinale tussen Hammers en Leiden is een regelrechte thriller, die de sterkte van ieders hart ernstig op de proef stelt. Het geluk is met de Leidenaren, die met een minimaal verschil aan het langste eind trekken (70-72). Ook in de vijfde poging weet Landstede de vloek op de nationale beker niet te doorbreken.