Dit is hoeveel ton huishoudelijk afval de gemeente Noordoostpolder produceert

Biblio­theek Leiden euforisch over ‘unieke’ gift zeldzaam Zwols gebeden­boek

De Universitaire Bibliotheken (UB) in Leiden hebben een bijzondere schenking ontvangen van twee vijftiende-eeuwse gebedenboeken. Het gaat om een zogenoemd getijdenboek in de vertaling van Geert Grote uit Zwolle en een Latijns psalter, bedoeld voor de dagelijkse gebedsdiensten in een klooster.