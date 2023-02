Door deze maatregelen moet gevaarlijke weg in Ens na zomer veiliger zijn

Biebcafé geopend in woonzorg­cen­trum Dronten: medewer­kers helpen bezoekers met allerlei vragen

Om de weg naar de bibliotheek wat makkelijker te maken, heeft FlevoMeer Bibliotheek een Biebcafé geopend in woonzorgcentrum Regenboog in Dronten. Wie vragen heeft over luisterboeken of hulp nodig heeft bij overheidszaken kan daar terecht.

8 februari