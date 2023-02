Duizenden cannabisplanten in een loods? Bij dit bedrijf in Emmeloord is dat legaal

indebuurt.nl Zwolse Reinout (30) verkoopt tweede­hands sieraden: 'Sommigen snuisteren hier uren rond'

Hij noemt zichzelf geen juwelier, maar antiekhandelaar. “Alles dat hier ligt is tweedehands. Sommige sieraden zijn honderd jaar oud, andere sieraden tien jaar oud”, zegt Reinout van der Linde (30). De ondernemer maakte van zijn hobby zijn werk en opende in december een vintage-sieradenwinkel in het Zwolse Assendorp.

