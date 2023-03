Elektra veroorzaakte brand bij Dieselservice in Emmeloord

Rechter zet streep door vergunning: Ganzen mogen in Overijssel ook deze zomer niet worden afgescho­ten

Kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen mogen in de zomer in beschermde natuurgebieden in Overijssel niet afgeschoten worden. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald in de zaak die door Stichting Faunabescherming en de Stichting Vogelbescherming was aangespannen.