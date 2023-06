Enorme drukte op wegen rond Kampen door werkzaamheden

UPDATE Politie houdt man (19) vast na steekpar­tij in woning Lelystad: ‘Incident in familiare sfeer’

Na een steekpartij in een woning in Lelystad heeft de politie een 19-jarige man uit die stad aangehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de politie gaat het om een incident ‘in de familiaire sfeer’.