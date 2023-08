Fataal incident met kind, groot politieonderzoek in Emmeloord

Gezinnen kunnen zich uitleven op Zwols festival Zwetsen & Kletsen

Zwols cultureel festival Zwetsen & Kletsen sluit ook dit jaar de zomer af in Park de Hogenkamp. Het festival is vooral gericht op gezinnen en zit vol met activiteiten. Op zaterdag 16 en zondag 17 september gaan kinderen van theatershow naar workshop terwijl stadsgenoten struinen over de markt of genieten van live muziek en lekkernijen uit foodtrucks.