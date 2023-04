Festival Sunsation komende drie edities weer in Observatorium Robert Morris bij Lelystad

basketbal In vijftiende instantie verslaat Landstede Hammers in Elite Gold eindelijk een Belgische opponent

In het tweede seizoen van de Elite Gold in de BNXT League pakken de basketballers van Landstede Hammers eindelijk hun eerste overwinning. De Zwollenaren zijn de baas over Limburg United (77-72) en dat is vooral te danken aan Duje Dukan.