Fietser gewond na botsing met bestelauto op rotonde in Emmeloord

met video Zwolse experts denken vliegtuig­bom te vinden, maar het blijkt iets anders: ‘Tot onze grote verbazing’

De zoektocht naar een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in Surhuizum (Friesland) is op een deceptie uitgelopen. Het projectiel was door het gespecialiseerde Zwolse bedrijf Bureau Tavela opgespoord en zou vandaag worden opgegraven, maar tot ieders grote verbazing verscheen in plaats van een bom een gigantische ijzerhoudende zwerfkei uit de ijstijd.

6:08