Fietser zwaargewond na botsing met bestelauto op rotonde in Emmeloord

Man wil wraak op ex en ontvoert dochtertje (1) naar Turkije: ‘Domste fout van mijn leven’

Ze kochten een huis in Lelystad dat hij helemaal opknapte. Maar hun relatie hield geen stand. Hij voelde zich aan de kant gezet en gefrustreerd besloot hij niet terug te keren van vakantie in Turkije met hun 1-jarige dochtertje. ,,Het was de domste fout van mijn leven.”

24 januari