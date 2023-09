Geen mandje, geen winkelwagen: de boodschappen gaan in broek of mond

Deze moderne versie van strandpa­vil­joen in Vollenhove doet terugden­ken aan vroeger

Recreatieondernemer Dick Spans uit Vollenhove is al jaren bezig met de herbouw van het strandpaviljoen dat Vollenhove ooit had. De moderne versie ervan is nu in aanbouw en krijgt al aardig vorm. Niet meer aan de verdwenen Zuiderzee, maar aan het Vollenhoverkanaal. Met een 150 meter lang zandstrand.